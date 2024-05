Włóż na noc do lodówki. Efekty będzie można zauważyć gołym okiem

Wielu z nas trudno jest sobie wyobrazić posiłek bez kromki chleba lub ziemniaków. Będąc jednak na diecie, często świadomie z nich rezygnujemy. Ewa Wantuch, która na co dzień pracuje jako dietetyczka, postanowiła zdradzić swoim fanom na Instagramie patent, dzięki któremu będziemy mogli sobie znacznie częściej pozwolić na spożywanie tego typu produktów.

Jasne czy ciemne pieczywo? Eksperci są zgodni, że wybierając tę drugą opcję, dostarczamy swojemu organizmowi znacznie więcej witamin oraz błonnika. Produkty te wyróżniają się także niższym indeksem glikemicznym, który świadczy o wpływie pokarmu na podniesienie poziomu glukozy we krwi. To nie oznacza jednak, że powinniśmy całkowicie zrezygnować z jasnego chleba, szczególnie jeśli jesteśmy jego wielkimi fanami.

Metoda ta pomaga również w wytworzeniu skrobi opornej, która przedostaje się do jelita grubego. To z kolei może nam pomóc m.in. w obniżeniu poziomu cukru we krwi oraz cholesterolu.