To najzdrowszy chleb na świecie. Przebija nawet razowca.

To najzdrowszy chleb na świecie. Szkoda, że rzadko go jemy

Chleb to pierwszy produkt spożywczy, który był wytwarzany przez człowieka. Wypiekano go przeszło 15 tys. lat temu. Pierwsze chleby były płaskimi plackami, jednak wszystko zmieniło się 2600 lat p.n.e., kiedy to Egipcjanie opracowali recepturę na chleb, który znamy dziś.

W ostatnich latach dużo mówi się o szkodliwości chleba. Białe pieczywo dostarcza pustych kalorii i zapycha jelita. Jest jednak jeden rodzaj, który dostarcza wielu cennych składników i jest zdrowy dla jelit. Wymyślono go w Niemczech lata temu, a mimo to, nie cieszy się popularnością. O jaki chleb chodzi?

Najzdrowszy chleb na świecie. Rzadko gości na naszym stole

Przygotowanie chleba jest banalnie proste. Wystarczą trzy składniki — woda, mąka i drożdże. W tradycyjnych przepisach drożdże zastępuje się zakwasem. Najważniejszym elementem wypieku jest mąka. Można wybierać spośród mąk pszennych, jednak nie od dziś wiadomo, że najzdrowszy chleb to ten przygotowany na bazie mąki pełnoziarnistej, np. razowej czy żytniej.

Niemcy opatentowali recepturę na najzdrowszy chleb na świecie. To pumpernikiel. Chleb bazuje na gruboziarnistej mące żytniej, wodzie, drożdżach i zakwasie. W niektórych regionach dodaje się także mąki pszennej bądź razowej, jednak nie jest to regułą. W odróżnieniu od klasycznych chlebów gotowe ciasto piecze się w niskiej temperaturze przez całą dobę.

To właśnie dzięki długiemu pieczeniu chleb zyskuje ciemny, czekoladowy kolor i charakterystyczny, kwaśno — kawowy aromat. Pumpernikiel jest stosunkowo kaloryczny, bowiem kromka chleba to 102 kcal. Mimo to warto włączyć go do swojej codziennej diety. Pumpernikiel to źródło sycącego błonnika i wielu cennych substancji odżywczych.

Ten chleb to prawdziwa bomba witamin. Uchronią cię przed wieloma chorobami

Długi proces pieczenia przekłada się nie tylko na smak, ale i na wartości odżywcze chleba. Kromka chleba dostarczy organizmowi selenu, fosforu, miedzi, błonnika i witamin z grupy B (m.in. ryboflawina i kwas foliowy).

To jeszcze nie koniec jego prozdrowotnych właściwości. Pumpernikiel to także źródło wielu antyoksydantów, które spowalniają procesy starzenia organizmu. Wysoka zawartość błonnika zapobiega tworzeniu się złogów w jelitach. Z kolei witaminy z grupy B wspierają prawidłową pracę układu nerwowego i redukują stres. Mogą jeść go osoby chorujące na cukrzyce, bowiem pumpernikiel ma niski indeks glikemiczny.

Zanim kupisz pumpernikiel, koniecznie sprawdź jego skład. W składzie powinna znajdować się wyłącznie woda, mąka żytnia, drożdże i zakwas. Dodatek kawy, cukru, melasy czy kakao powinien wzbudzić twoją czujność.

