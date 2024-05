Włożyła balerinki. Ale o klasycznym modelu nie ma nawet mowy

Ale modne elementy wplata też do swoich codziennych stylizacji. W ostatnim czasie dziennikarka została fanką balerinek , czyli butów, które już dawno zostały okrzyknięte tymi najmodniejszymi na wiosnę 2024 . Jednak Woźniak-Starak skłania się ku modelom wyróżniającym się na tle dobrze znanej klasyki.

Na konferencji Impact’24 zaprezentowała się w czarnych balerinkach z kokardkami , ale tym najciekawszym elementem były beżowe paseczki ze zdobnymi ćwiekami, które krzyżowały się na kostkach . Prowadząca "Mam talent" dobrała te buty do beżowego total looku z garniturem o klasycznym kroju. Udowodniła tym samym, że balerinki mogą być wygodną alternatywą dla szpilek. A która kobieta nie marzy o odpoczynku dla stóp?

Co ciekawe, Agnieszka Woźniak-Starak ma te same balerinki również w wersji kremowej . Jakiś czas temu połączyła je z najzwyklejszym T-shirtem i jeansowymi dzwonami. Outiftem pochwaliła się na Instagramie, gdzie obserwuje ją 660 tys. osób. Jak widać, najmodniejsze buty sezonu można łączyć zarówno ze stylizacjami casualowymi, jak i eleganckimi.

