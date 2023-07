Włożyła "hot pants". Ale całą uwagę skradły skarpetki

Przez lata świat mody wbijał nam do głów, aby długie skarpety ukrywać pod długą nogawką, a w momencie eksponowania nóg — sięgać po krótkie modele przed kostki. Tym sposobem skarpetki ukrywały się w butach, stawały się wręcz niewidoczne, jakby stopa bezpośrednio siedziała w bucie. Co dzisiaj możemy zrobić z tą wiedzą? Co najwyżej spisać na kartce i wrzucić do kosza. Kiedy modne okazuje się niemalże wszystko, do świata fashion powracają zapomniane trendy, które jeszcze niedawno uchodziły za... antytrendy.