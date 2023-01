Lara Gessler to trendsetterka. Takiego pomysłu na kratę jeszcze nie było

Co założyć do kraty? Krateczkę. Tradycyjny wzór przypisywany miłośniczkom klasyki wypływa na szerokie wody i pozwala poznać się od zupełnie innej strony. Krata w rękach Lary Gessler nabiera świeżości i wiosennego optymizmu. Co więcej, ogląda się w przeszłość i przemyca pierwiastek retro. Jeśli szukasz modowych inspiracji i nieszablonowych stylizacji, warto zaglądać pod adres Lary Gessler.