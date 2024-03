Włożyła legginsy z lycry. "Petarda" - huczą w sieci

Kiedyś obciach, a dzisiaj hit. Lycra powraca do mody, chociaż nikt nie wróżył jej wielkiej kariery. Elastyczny materiał z połyskiem, który w latach 80. królował na salach fitness rozsławiony przez Jane Fondę i Cher, obecnie wraca do łask. Ale pozbywa się swojego sportowego ducha, podobnie jak intensywnego koloru. Ostatnio w legginsach i kombinezonach z lycry debiutowała Jennifer Lopez i Maffashion. Teraz przyszedł czas na Agnieszkę Woźniak-Starak, która umiejętnie zaadaptowała hit ery disco we współczesnej modzie.