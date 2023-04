Włożyła mini na wesele. W takim stroju bawiła się rolniczka

Małgosia z "Rolnika..." ubrała się na wesele w różową mini

Małgorzata Borysewicz zdecydowała się na różową minisukienkę bez ramiączek, za to z bufiastymi rękawkami. To model, który robi wrażenie i raczej nigdy nie wyjdzie z mody. Rolniczka nie założyła do tego czarnych, białych czy beżowych szpilek lub sandałków, które dla większości kobiet byłyby oczywistym wyborem.