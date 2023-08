Rozgrzała scenę w Sopocie. Bluzka już jest hitem

TOP OF THE TOP Sopot Festival 2023 wystartował. 21 sierpnia scenę Opery Leśnej rozgrzewają największe gwiazdy - między innymi Natalia Przybysz, Krzysztof Zalewski, Sylwia Grzeszczak, Michał Szpak, Grzegorz Hyży, Margaret i Sarah James. Jednak to Anna Karwan sięgnęła po najgorętszy z kolorów, które podniósł temperaturę i przyciągał wzrok jak magnes.