Przyszła w czółenkach w stylu Chanel. Zwykłe szpilki mogą się schować

Trendy na wiosnę 2024 już mocno się wyklarowały . Skórzane kurtki, szare i błękitne jeansy z szerszymi nogawkami, krótkie topy. A co z butami? Tutaj mamy do czynienia z kilkoma modelami, które biją rekordy popularności.

I choć każdy element tego looku zasługuje na uwagę i współgra z pozostałymi perfekcyjnie, to nasz szczególny fokus obieramy na buty. Socha wsunęła bowiem na stopy dwukolorowe czółenka na słupkach . Takie modele w stylu Chanel z odznaczającym się czubkiem zostały zapomniane na długie lata , a teraz znów są na topie. Aktorka postawiła na klasyk, czyli połączenie beżu z czernią.

