Agata Duda pokazała się w sukience koszulowej. Kolor nie zagrał na plus

Ostatnio pierwsza dama spotkała się z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Wierzchosławicach–Dwudniakach, a krótką fotorelację opublikowała na Instagramie. Choć stylizację można określić jako poprawną i z pewnością spodoba się wielu kobietom , to zabrakło w niej nowoczesnego sznytu.

Pierwsza dama zaprezentowała się w sukience koszulowej, czyli zapinanej na guziki, z kołnierzykiem i kieszeniami na piersi. Sukienka midi podkreślała talię za sprawą nierzucającego się w oczy paska. Należy zaznaczyć, że Agata Kornhauser-Duda wygląda w tej wersji dobrze, ale mogłaby zdecydowanie lepiej. Wygląda na to, że należy do fanek tego typu sukienek koszulowych, które czasy świetności mają już za sobą.

Pierwsza dama uzupełniła look za pomocą cielistych szpilek, czyli butów, które wybiera chyba najczęściej. Plusem tego egzemplarza jest to, że pasuje w zasadzie do wszystkiego, a ponadto optycznie wydłuża nogi.