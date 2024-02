Włożyła sukienkę z "cenzurą". Trzeba mieć odwagę, aby wyjść w takiej sukience

Widać, że Beata Ścibakówna doskonale czuje się w swoim ciele. Świadoma kobiecości, trafiła w punkt z wyborem sukienki . Czarna i długa kreacja posiadała prosty krój. Już na starcie stawiamy duży plus za fason, który nie opinał sylwetki, ale też nie wpisywał się w trend oversize - wyglądał swobodnie, a mimo to perfekcyjnie układał się na ciele. Długi rękaw i okrągły dekolt pod szyję pozwoliły zabawić się wzorem, który był największym zaskoczeniem.

Aktorka uzupełniła kreację czarną marynarką, którą jedynie zarzuciła na ramiona, co dodało całości nonszalancji. Srebrne kolczyki i krótkie łańcuszki rozświetliły ciemny zestaw oraz wprowadziły łagodną linię kręgu, która jest mile widziana w towarzystwie geometrycznych pasów czy kraty.

