Włożyła ultrakrótką sukienkę. Nie ma mowy o wpadce

Stylizacja Katarzyny Sokołowskiej przypadła do gustu jej fankom. W komentarzach pod postem pojawiło się wiele pozytywnych słów. "Skąd ta piękna sukienka? Super wygląda", "Kiecka przepiękna", "Czasem jak myślę, że mi nie wypada czegoś założyć, od razu myślę, co założyłaby Kasia - to jest moja motywacja", "Super", "Piękna", "Wygląda pani jak nastolatka" - czytamy.