Wnuczka Gucciego, Alexandra Zarini oskarża o molestowanie. Matka o wszystkim wiedziała

Wnuczka Gucciego - 16 lat molestowania

W szokujących zeznaniach dziedziczka włoskiego domu mody oskarżyła matkę i babcię o tuszowanie sprawy. Jej zdaniem Bruna Palombo i Patricia Gucci wiedziały o całej sprawie i nic nie zrobiły, w obawie przed skandalem, który mógłby kosztować rodzinę i markę Gucci miliardy. Mało tego, Zarini oskarża matkę i babcię o grooming - przygotowywanie dziecka do wykorzystywania seksualnego. Miał on się przejawiać pozwoleniem na filmowanie nagiej Alexandry podczas kąpieli. 35-latka mówi też o przemocy, jakiej doświadczała. Matka miała ją bić i dusić.

Molestowanie wnuczki Gucciego - rodzina zaprzecza

Sprawę opisał "The New York Times", któremu udało się otrzymać komentarze zarówno od Patricii Gucci, jak i prawnika Josepha Ruffalo.

"Jest mi bardzo przykro z powodu cierpienia, jakie Joseph Ruffalo przysporzył Alexandrze. To, co jej zrobił jest niewybaczalne i byłam załamana, gdy opowiedziała mi o wszystkim w gabinecie naszego lekarza rodzinnego w Londynie, we wrześniu 2007 roku. Natychmiast rozpoczęłam procedurę rozwodową z panem Ruffalo i zajęłam się uzdrawianiem naszej rodziny za pomocą terapii. Tak samo zdruzgotały mnie oskarżenia przeciwko mnie i mojej matce, które są absolutnie fałszywe", napisała Gucci w oświadczeniu.

Prawnik Josepha Ruffalo - producenta muzycznego, który współpracował z takimi gwiazdami, jak Prince, przyznał, że jego klient nie otrzymał jeszcze pozwu, nie wie więc dokładnie jakie oskarżenia zostały poczynione. Zaprzecza natomiast kategorycznie temu, co do tej pory powiedziała Alexandra Zarini. "Gdy pan Ruffalo był mężem matki Alexandry, on i jego żona byli bardzo zaniepokojeni stanem psychicznym Alexandry i robili co mogli, aby zająć się jej niestabilnością. Najwyraźniej te starania nie przyniosły skutku", skomentował prawnik.