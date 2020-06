Jane Fonda w kampanii Gucci. Pierwsza całkowicie zrównoważona kolekcja

Teraz 82-latka została twarzą najnowszej kampanii Gucci. Wraz z nią udział wzięli raper Lil Nas X, japoński wokalista i gitarzysta Miyavi, piosenkarka King Princess oraz ekolog David de Rothschild. Na filmie promocyjnym widzimy, jak budują w środku miasta domki na drzewie. Dodatkowo fotografie opatrzone są cytatami znanych osób, które wyjaśniają, co sprawiło, aby zaopiekować się naszą planetą.

Nowa kolekcja kampanii Gucci

Warto wspomnieć o tym, że do najnowszej kolekcji wykorzystano materiały organiczne. Wszystkie modele zaprojektowano jako unisex, co podkreśla uniwersalność ubrań. Wcześniej Gucci zrezygnował z sezonowych kolekcji, aby ograniczyć nadprodukcję. Alessandro Mitchele zapowiedział również, że to nie koniec zmian, jakie planuje marka. Pozostaje nam tylko czekać!