Wnuczka Szpilmanów wspomina dziadków. Wciąż słucha piosenek słynnego pianisty

Alina Szpilman, wnuczka Władysława i Haliny Szpilmanów, miała zaledwie 3 latka, gdy zmarł jej dziadek. Do dziś kultywuje pamięć o słynnym pianiście i słucha jego piosenek. W wywiadzie dla "Dzień dobry TVN" opowiedziała o wielkiej miłości swoich dziadków.

Choć Władysław Szpilman, wybitny pianista i kompozytor zmarł 21 lat temu, to wciąż żyje w pamięci wielu ludzi, którzy po dziś dzień słuchają jego utworów. W 1950 poślubił lekarkę Halinę, która była miłością jego życia, spędzili razem 50 lat. Kobieta zmarła w 2020 roku, w wieku 92 lat. Miał dwóch synów Andrzeja i Krzysztofa. Gdy Szpilman odszedł, jego wnuczka Alina miała zaledwie 3 latka. Dziś ma 24 lata.

Alina Szpilman słucha piosenek swojego dziadka

Alina Szpilman niedawno była gościem w "Dzień dobry TVN". W wywiadzie opowiedziała o swoim dziadku i wyjątkowej relacji z babcią.

- To jest część historii naszej rodziny, bardzo mocno trzymam ją w sercu. Dziadek zmarł, kiedy miałam 3 latka, więc niestety wiele nie pamiętam, a bardzo bym chciała. Za to z babcią miałam bardzo bliski kontakt do samego końca. Była dla mnie jak matka, była cudowna. Była ciepłą, twardą, niezależną kobietą, aspiruję do tego, żeby kiedyś być taka jak ona - powiedziała Alina w telewizji śniadaniowej.

Alina, kiedy była małą dziewczynką, czasami siadała do fortepianu dziadka. Do dziś słucha jego piosenek. - Piosenki dziadka są dla mnie oswojone, to tak, jakbym śpiewała własne. Jedną z moich ulubionych jest "Tych lat nie odda nich" bardzo często jej słucham - wyznała wnuczka Szpilmana.

Halina i Władysław Szpilmanowie bardzo się kochali. Ich wnuczka nigdy nie zapomni, jak babcia z czułością opowiadała o zmarłym mężu. - Babcia i dziadek to była wielka miłość. Babcia bardzo tęskniła za dziadkiem. Kiedy wspominałam jej o dziadku albo prosiłam, żeby mi coś opowiedziała, to widziałam, że wracała do tego czasu i jej twarz bardzo się zmieniała - wspomina Alina w "Dzień dobry TVN".

Alina Szpilman - czym się zajmuje?

Alina Szpilman jest absolwentką reżyserii w Warszawskiej Szkole Filmowej. Na co dzień mieszka w Szwajcarii, gdzie pracuje jako kierownik produkcji telewizyjnych. Jest też artystką. Na jej profilu na Instagramie można podziwiać jej obrazy. Maluje portrety, a jej bohaterkami głównie są kobiety. Alina w przyszłości chciałaby nakręcić film fabularny. Pasjonuje ją reportaż i dokument.

