Agata Kornhauser-Duda w urodzinowej stylizacji. Strój ma ukryte znaczenie

Nieprzypadkowe porównania

O stylu pierwszej damy pisano w ostatnich latach bardzo dużo. Już podczas kampanii komentatorzy zwracali uwagę, że przy doborze kreacji inspiruje się Claire Underwood – postacią z kultowego serialu "House of Cards" graną przez Robin Wright - podobnie jak pani Agata - szczupłą i wysoką blondynkę.

Strój z przesłaniem

To właśnie niebieski jest bowiem symbolem autyzmu, jako barwa najczystsza i najzimniejsza zarazem – najbardziej odrealniona z całej palety. Wiele osób zwraca uwagę, że to chłopcy są częściej autystykami – być może stąd wybór takiego właśnie koloru.

Pierwsza Dama dobrała do eleganckiej koszuli proste kolczyki w kształcie łezki. Całość uzupełnił elegancki, profesjonalny makijaż.

