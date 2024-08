Zachwyca sylwetką. Ze swojej diety wyeliminowała konkretne napoje

3,5-godzinny koncert wymaga od Taylor Swift nie lada przygotowania. Wokalistka nie tylko intensywnie ćwiczy, ale także bardzo dba o to, co znajduje się na jej talerzu. Okazuje się, że z diety wyeliminowała także konkretne napoje.

Taylor Swift może pochwalić się fenomenalną sylwetką. Choć przed laty zmagała się z zaburzeniami odżywiania, dziś zdaje się bardzo dbać o swoje zdrowie. W tym celu właśnie zrezygnowała z picia kilku konkretnych napojów.

To Taylor Swift wyeliminowała ze swojej diety

Taylor Swift bardzo dba o to, co je, szczególnie w czasie, gdy jest w trasie koncertowej. To ważne, by miała wystarczająco dużo siły oraz energii, by porwać wielotysięczne tłumy, które przychodzą na jej widowiska. Odpowiednia dieta może okazać się w tym przypadku kluczowa.

Okazuje się, że w tak intensywnym czasie, gdy niemal dzień po dniu daje koncerty, zrezygnowała z picia alkoholu. Ma to związek z tym, że po nim musiałaby regenerować się nawet przez kilka dni, na co obecnie nie może sobie pozwolić.

To nie oznacza jednak, że nie pozwala sobie od czasu do czasu na ulubionego drinka. Sięga po niego jedynie sporadycznie oraz w czasie wolnym od występów.

Całkowicie jednak wyeliminowała ze swojej diety gazowane i słodzone napoje, które są nie tylko niezdrowe, ale również mogą wpływać na wygląd sylwetki.

Taylor Swift uwielbia gotować

W kwestii jedzenia Taylor Swift jest nieco mniej rygorystyczna. Na co dzień dba jednak o to, by jej posiłki zdrowe i niskokaloryczne oraz lekkostrawne. Gwiazda od czasu do czasu pozwala sobie także na nieco kulinarnego szaleństwa. Wówczas zajada się m.in. hamburgerami, frytkami oraz lodami.

Nie wszyscy też wiedzą, że piosenkarka często sama przygotowuje posiłki dla siebie oraz swoich bliskich, czym zresztą chwali się również w sieci. Szczególnie upodobała sobie pieczenie ciast i ciasteczek.

