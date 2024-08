Dietetyczka pomaga chorym na raka. Sama unika konkretnych produktów

Dr Nichole to amerykańska dietetyczka specjalizująca się w dbaniu o diety osób walczących z nowotworami. Specjalistka prowadzi konto na TikToku, gdzie chętnie dzieli się z innymi użytkownikami swoją wiedzą na ten temat. Ostatnio postanowiła zdradzić, czego konkretnie unika, by zminimalizować ryzyko zachorowania na raka. Na jej liście znajduje się wiele uwielbianych przez Polaków produktów.

O tym wiadomo nie od dziś, jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że alkohol może także mieć spory wpływ na to, czy zachorujemy na raka. Dr Nichole zdradziła, że ma to związek przede wszystkim z etanolem, który w nim znajdziemy. Właśnie dlatego radzi, by całkowicie zrezygnować ze spożywania wszelkiego rodzaju napojów wyskokowych (w tym także czerwonego wina, które uchodzi za prozdrowotne).