Woda różana. Wypróbuj naturalny preparat dla pięknej, młodej oraz zdrowej cery

Świetne właściwości wykazuje niedoceniana woda różana, która powstaje podczas destylacji płatków róży z parą wodną. Do otrzymania 1 litra wody różanej potrzeba aż 5 ton kwiatów ! Jak sama się przekonasz, ma tak wiele zastosowań, że stanie się twoim niezbędnikiem w kosmetyczce.

Woda różana jest naturalnym hydrolatem, którego pH jest zbliżone do odczynu skóry . Oprócz tego zawiera w sobie wiele witamin i składników odżywczych:

Jak widzisz, woda różana jest bardzo cenna, a przy tym idealna do pielęgnacji każdego rodzaju cery. Nie tylko złagodzi objawy trądziku, ale również zapobiegnie powstawaniu zmarszczek oraz nawilży odwodnioną skórę.

Woda różana i jej zastosowanie

Jednym z podstawowych zastosowań wody różanej jest przemywanie nią ran czy krostek dla złagodzenia stanów zapalnych. Możesz także śmiało spryskiwać nią twarz kilka razy dziennie, a twoja cera stanie się promienna i bardziej rozświetlona. Woda różana sprawdzi się także jako kompres na zmęczone oczy – wystarczy położyć na powieki wacik nasączony preparatem i pozostawić na kilka minut. Pamiętaj, że wodę różaną możesz także zastosować na włosy. Dodaj drobinę do odżywki albo płukanki, a twoje pasma odzyskają blask oraz miękkość. Wykorzystując ją do pasty do zębów, zyskasz wzmocnienie dziąseł oraz dodatkową ochronę przeciwzapalną.