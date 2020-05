Wojciech Błach ma żonę młodszą o 19 lat. Krzysztof Ibisz zadał im intymne pytanie

Wojciech Błach w związek ze swoją obecną żoną wchodził ostrożnie. Aktor wielokrotnie w wywiadach przyznawał, że na początku dużo ze sobą rozmawiali i zastanawiali się nad tym, czy to na pewno miłość czy tylko fascynacja. Zwyciężyła jednak miłość. Agnieszka Błach ujęła go swoją dojrzałością. Okazało się, że patrzą na życie w tym samym kierunku.

Krzysztof Ibisz zadał pytanie Wojciechowi i Agnieszce Błachom

"Nie. Na początku może trochę tak. Teraz nie. Nie wiem, co mogą powiedzieć ludzie, którzy są w tym samym wieku i są razem" – odpowiedziała stanowczo Agnieszka Błach. Ibisz jednak nie ustępował. Zapytał, czy nie wydaje jej się, że Wojciech Błach to zmęczony, starszy pan. Żona Błacha przyznała, że zupełnie tak nie myśli. Mentalnie za to są na innym poziomie, ale to dla niej bardziej zaleta niż wada.