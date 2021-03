Wojciech Cugowski pochwalił się córką. Dziewczynka ma talent

W rodzinie Cugowskich muzyka gra pierwsze skrzypce od pokoleń. Teraz w branży zadebiutowała 12-letnia Weronika: córka Wojciecha i wnuczka Krzysztofa Cugowskiego.

Krzysztofa Cugowskiego nie trzeba nikomu przedstawiać: wokalista Budki Suflera jest autorem wielu hitów i posiadaczem jednego z najbardziej oryginalnych głosów w Polsce. W ślady ojca poszli także jego synowie: Piotr i Wojciech. Mężczyźni założyli zespół Bracia.

Muzyczna rodzina

Urodzony w 1976 roku Wojciech, z bratem koncertuje mniej więcej od 2001 roku. W listopadzie 2020 roku premierę miał jego pierwszy solowy singiel pt. "Nie czekaj na znak", który jest zapowiedzią płyty. Album ukaże się na rynku wiosną tego roku.

Prywatnie muzyk jest od 2008 roku mężem Krystyny Marczewskiej – specjalistki od terapii muzyką. Pani Krystyna uczyła się śpiewu m.in. u m.in. Grażyny Łobaszewskiej oraz Krystyny Prońko. Z chórami Świdnik Gospel Choir oraz Gospel Rain wykonywała muzykę gospel. Owocem miłości małżonków jest właśnie 12-letnia Weronika.

Okazuje się, że dziewczynka odziedziczyła talent muzyczny po dziadku i rodzicach. Nastolatka nagrała autorską wersję przeboju "Can You Feel the Love Tonight" nagranego przez Eltona Johna do filmu "Król lew".

Niesamowity debiut

O debiucie córki napisał na swoim facebookowym profilu Wojciech Cugowski. Dumny tata tak ubrał to w słowa:

- Pierwsze nagranie mojej córki Weroniki... jestem wzruszony, choć słyszałem i oglądałem to już wiele razy... Wera uczy się u Mamy w wokalnym studiu, ale lubi też sobie pośpiewać w domu...kiedy myśli, że nie słyszymy. Jestem dumny.

💙Bluelife-Art / Weronika Cugowska - Can you feel the love tonight - Cover💙

Pod nagraniem Weroniki w serwisie YouTube pojawiło się mnóstwo komplementów. "Przepiękna interpretacja i urzekający głos. Podoba mi się bardziej niż oryginał", "Mama ma głos jak anioł, tata również ma bardzo dobry głos, więc co się dziwić, że Weronika tak pięknie śpiewa" czy "Brawo Weronika! Masz piękny aksamitny głos!" – pisali zachwyceni fani.

A wy co myślicie o wykonaniu Weroniki? Naszym zdaniem 12-latka ma ogromny potencjał!

