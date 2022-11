Wojciech Szczęsny ma z mamą Alicją wyjątkowe relacje. To ona stoi za jego sukcesem

- Chciałam przede wszystkim, by (dzieci - przyp. red.) robiły to samo co ja - uprawiały sport. Mieszkaliśmy na Pradze. Trudna dzielnica, trudne środowisko. Sport bardzo mi pomógł w wychowaniu. Synom nie przyszło do głowy, żeby stanąć pod klatką z chłopakami, pić piwo. Nawet jeśli mieliśmy chwilę wolną, to szliśmy na rower - oznajmiła.