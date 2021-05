Woody Harrelson pomógł nieznajomym przy przeprowadzce. To zdjęcie podbija sieć

Gwiazdor należy do najbardziej pogodnych i sympatycznych aktorów, choć jego dzieciństwo nie należało do udanych. Jego ojciec był wielokrotnym zabójcą i zmarł w więzieniu. Sławny syn robił wszystko, by wyciągnąć ojca z zza krat. Wydał na prawników ok. 2 miliony dolarów. Na próżno.