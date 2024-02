Trudno oderwać wzrok. Jej koronkowe spodnie to majstersztyk

Jeansy w kolorze indygo, które ciągną się po ziemi, a także szwedy z wysokim stanem, które wprowadziła do damskiej garderoby Marlene Dietrich – to niejedyne modne spodnie na wiosnę i lato 2024. Do wspomnianej dwójki dołącza także koronka, która jest romantyczna, kobieca, misterna, zmysłowa. O jej wdziękach można by pisać godzinami. Ażurowe spodnie doceniła także Kasia Tusk, która o dobrym stylu wie wszystko.