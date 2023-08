Wpadka druhny podczas ślubu. Nie zapomni tego do końca życia

Wpadka druhny na ślubie. Moment uchwyciły kamery

Karlee West podzieliła się na swoim profilu na TikToku nagraniem, na którym uwieczniono jej ślubną wpadkę. Kobieta, jako druhna, starała się zadbać o to, by panna młoda prezentowała się podczas przysięgi jak najlepiej. Dlatego w czasie przysięgi postanowiła poprawić nie do końca dobrze ułożony welon tak, aby lepiej prezentował się na zdjęciach.