Wpadka? Nie ma mowy. Przyszła do butiku w braletce

Braletka

Dlaczego o tym mówimy? Braletka Anny Markowska wygląda jak wyrwana ze świata retro. Kratka vichy królowała w dekadzie New Look barwiona romantycznym odcieniem różu czy niebiańskiego błękitu. Sam krój bardotki Markowskiej nawiązywał do wspomnianej estetyki. Nazwa tego typu stanika nie bez powodu odwołuje się do Brigitte Bardot – to właśnie ona rozsławiła kwadratowy dekolt i szeroko rozstawione ramiączka.