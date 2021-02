Wpadła na obiad do córki i wrzuciła zdjęcie ze spotkania do sieci. Jej buty zachwyciły fanów

O swojej więzi z matką, pasji do gotowania i macierzyństwie, Lara Gessler opowiedziała w porannym programie TVN. W rozmowie w studio wyznała również, że pisze książkę. Dodatkowo opowiedziała o relacji swojej córeczki Neny z popularną babcią, Magdą Gessler. Prowadzący od razu dodali, że ta żaliła się, że ma ograniczony kontakt z dziewczynką. Lara Gessler natychmiast się wytłumaczyła.

Magda Gessler na obiedzie u córki

Lara Gessler wyznała, że obydwie z mamą są bardzo zapracowane. Mają dużo obowiązków zawodowych, ale i rodzinnych. Stąd czasami ciężko im się zdzwonić i zgrać terminowo. I od razu dodała, aby nie prowokować wyciągania niewłaściwych wniosków, że właśnie dziś umówiła się z mamą na niedzielny obiad. - To jest kwestia dwóch kobiet dość zapracowanych, którym jest się ciężko spotkać, ale mama dzisiaj do nas przychodzi na obiad. Nie jestem mistrzynią w odbieraniu telefonów, więc jak już któryś raz nie odbieram od niej telefonu, to ona jak mała dziewczynka tupie nogą – wytłumaczyła Lara Gessler. Zdjęciami ze spotkania obie panie pochwaliły się w sieci.