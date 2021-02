Katarzyna Dowbor o problemie z domami. Wielu Polaków ten temat zaniedbuje

Katarzyna Dowbor prowadzi jeden z najchętniej oglądanych programów w Telewizji Polsat. "Nasz nowy dom" to produkcja, w której ekipa remontowa, odnawia dom rodzinie w potrzebie. Już wielu osobom udało się dzięki temu pomóc. Ludzie otrzymują nie tylko świeże meble, czyste ściany i wyremontowane mieszkanie, ale także wiarę w siebie i we własne możliwości. Często nowy dom, jest dla nich początkiem nowego życia.

Problem, który uniemożliwia udział w programie

- Co jest największym problemem w Polsce, jeśli chodzi własność? Nie robimy czegoś takiego jak zalegalizowanie spadku - tłumaczy Katarzyna Dowbor w rozmowie z Pomponik.pl. - Bardzo często jest tak, że rodziny mówią nam: "To jest nasz dom, bo dostaliśmy go od babci", ale nie ma na to żadnego dokumentu, żadnego dowodu – dodaje.