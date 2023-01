Wracała ze spotkania z Wałęsą. Żona ministra z PiS w szpitalu

Marianna Schreiber, żona ministra Łukasza Schreibera, zyskała rozgłos dzięki udziałowi w "Top Model". Choć zdaje się, że na początku pretendowała tylko do miana celebrytki, to szybko sama postanowiła zająć się polityką, głosząc poglądy znacznie odbiegające od tych, które jej mąż uważa za słuszne. W kwietniu zeszłego roku ogłosiła, że zakłada partię Mam Dość 2023 i prężnie działa, by dostać się do Sejmu.