Wróciła do dawnej siebie w wielkim stylu. Doda cała na różowo

Doda i róż – kiedyś nierozłączny duet

Pamiętamy jednak, że swego czasu Doda była największą fanką różu. Organizując imprezę z okazji 33. urodzin, nie tylko sama ubrała się w ten kolor od stóp do głów, ale ściśle określiła także obowiązujący dress code – goście też musieli być ubrani cali na różowo. Teraz piosenkarka na chwilę powróciła do swojego stylu sprzed lat i na InstaStories pochwaliła się landrynkowym lookiem. Lecz nie ma mowy o kiczu. Taki look mógłby swobodnie pojawić się na wybiegu.