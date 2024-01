Dostała pracę w TVP. Nie każdy wie, czyją jest żoną

Choć Klaudia Carlos nie myślała o karierze telewizyjnej, udało się to dzięki programowi "Pokochać taniec", w którym wystąpiła w związku z ukończeniem Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu i występowaniem w zespole Mazowsze. Już cztery lata później przeszła do TVN, w którym przez 14 lat prowadziła program sportowy. W 2011 roku dołączyła do TVP, gdzie poprowadziła "Kawę czy herbatę". Potem usunęła się w cień.