Wrzuć do miski i zalej tym produktem. Mięso rozmrozi się w 5 minut

Znów zapomniałaś wyciągnąć mięsa z zamrażarki? Wrzuć je do miski i zalej produktem, który najprawdopodobniej masz już w domu. Po 5 minutach będzie gotowe do użycia.

Mrożenie to jeden z najpopularniejszych sposobów konserwacji żywności. Wystarczy wrzucić produkt do zamrażarki i wyciągnąć go na kilka godzin przed planowanym gotowaniem.

Mięso to jeden z tych produktów, które mrozimy najczęściej. Zdarza się, że zapominamy wyciągnąć je z zamrażarki. Wówczas musimy czekać kilka godzin, aż się rozmrozi. Jest jednak sposób, który znacząco przyśpieszy ten proces. Potrzebujesz do tego dwóch składników, które z pewnością masz już w domu.

Jak szybko rozmrozić mięso?

Warzywa, owoce, pieczywo i mięso to produkty, które najczęściej lądują w zamrażarce. Przechowywane w niskiej temperaturze zachowują większość swoich wartości odżywczych. Warzywa i owoce rozmrażają się wyjątkowo szybko. Zajmuje im to zaledwie kilkanaście minut. W przypadku mięsa zajmuje to znacznie więcej czasu. Wiele zależy od rodzaju i gramatury mięsa. Dla przykładu, 500 g kurczak rozmrozi się w przeciągu całej nocy, a dwukilogramowy udziec po kilkudziesięciu godzinach.

Jak przyśpieszyć rozmrażanie mięsa? Jest na to kilka sposobów. Można wrzucić je do rozgrzanego piekarnika, mikrofalówki bądź włożyć do miski wypełnionej ciepłą wodą. Ciepło przyśpieszy proces rozmrażania o kilkadziesiąt minut. Nie zmienia to faktu, że zanim mięso będzie gotowe do obróbki, minie co najmniej godzina. Nie chcesz tyle czekać? Wypróbuj patent, który skróci czas oczekiwania do… 5 minut. Potrzebujesz tylko trzech składników, które z pewnością masz już w domu.

Wlej do miski z wodą. Po 5 minutach mięso będzie gotowe

Zacznij od wyciągnięcia dużego garnka. Wlej do niego dwa litry ciepłej wody i dodaj do niej szklankę octu spirytusowego oraz łyżkę soli. Wymieszaj ze sobą wszystkie składniki, a w tak przygotowanym roztworze umieść szczelnie zamknięte mięso. Przykryj garnek pokrywką i odczekaj 5 minut. Po tym czasie mięso będzie już miękkie i gotowe do obróbki termicznej.

To zasługa octu i soli, które przyśpieszają rozpuszczanie lodu. Ten patent można stosować do rozmrożenia każdego produktu spożywczego.

