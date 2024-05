Wrzuć reklamówkę do bębna. Później sobie podziękujesz

Posiadanie psa czy kota to piękna przygoda, ale i szereg obowiązków, a także małych nieprzyjemności. Jak można się domyśleć, chodzi o wszędobylską sierść . Latem jest dosłownie wszędzie — na podłodze, pościeli, krzesłach czy kanapie.

Sierść osadza się też na ubraniach. Przed wyjściem z domu trzeba użyć rolki, jednak jest to dość czasochłonne zadanie. Jak pozbyć się sierści z ubrań? Wrzuć do pralki jedną rzecz, a zapomnisz o problemie.

Linienie, czyli gubienie sierści to całkowicie naturalne zjawisko. Polega na wymianie okrywy włosowej w celu dostosowania temperatury ciała do panujących warunków atmosferycznych. Zwykle ma miejsce dwa razy w roku — wiosną i jesienią. Wszystko zależy jednak od pogody i rasy zwierzaka.

W okresie wzmożonego wypadania sierści włosy znajdują się wszędzie. I to dosłownie wszędzie. Najczęściej jednak lądują na naszych ubraniach, co nie wygląda zbyt dobrze. Jak pozbyć się z nich sierści? Najpopularniejszym rozwiązaniem jest rolka do ubrań. Składa się z lepkiej taśmy, która "ściąga" zanieczyszczenia z ubrania.