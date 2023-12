Wrzuć do zbiornika z wodą. Choinka przestanie gubić igły

Jednym ze sposobów na to, jak uniknąć "sypania" się choinki, jest wrzucenie do pojemnika z wodą, w którym się znajduje, kilku miedzianych monet o dowolnym nominalne, np. dwa grosze. Konieczne jest jednak to, aby monety były miedziane, ponieważ miedź działa bakteriobójczo, dzięki czemu zabije wszystkie niepożądane mikroorganizmy, osłabiające drzewko. Obniży to liczbę oblatujących igieł z choinki.