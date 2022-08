To siedlisko miliardów bakterii. Większość z nas popełnia poważny błąd

Gąbka do mycia naczyń to obowiązkowy przedmiot w wyposażeniu każdej kuchni. Niestety, często popełniamy poważny błąd w użytkowaniu gąbki i zdecydowanie zbyt rzadko ją wymieniamy. Tymczasem, jak dowiedli naukowcy, to prawdziwe siedlisko miliardów bakterii.