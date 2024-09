Wrzuć do pralki. Wypłucze pleśń z każdej szczeliny

Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń w domu. Regularne czyszczenie tego sprzętu jest kluczowe, aby uniknąć problemów, takich jak nieprzyjemny zapach wydobywający się z bębna. Jak można to zrobić?

Brzydki zapach z pralki to problem w wielu domach. Najczęstszą przyczyną jest pleśń, która rozwija się w trudno dostępnych miejscach, takich jak uszczelka, przegródka na proszek czy filtr. Jeśli zauważysz czarne plamki na jakimkolwiek elemencie pralki lub wyczujesz zapach stęchlizny wydobywający się z bębna, nie zwlekaj z działaniem.

Jak pozbyć się brzydkiego zapachu z pralki?

Aby pozbyć się brzydkiego zapachu z pralki, nie potrzebujesz do tego specjalistycznych środków i silnych detergentów. Możesz sięgnąć po nietypowy produkt, jakim są tabletki do czyszczenia protez, które kupisz np. w aptece. Doprowadzą twoją pralkę do porządku.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Dwie tabletki do czyszczenia protez należy umieścić w pralce. Następnie włączyć maksymalną temperaturę i cykl. Pralka musi popracować przez pewien czas z opróżnionym bębnem. Działanie tabletek spowoduje, że drobnoustroje i osad znikną.

Trwa głosowanie w plebiscycie #Wszechmocne. Kliknij w baner poniżej, by oddać głos na swoją Wszechmocną!

Wszechmocne © WP

Zobacz także Weź z lodówki i wsmaruj w patelnię. Będzie jak nowa

Tak pozbędziesz się zapachu i pleśni z pralki

Innym sposobem jest sięgnięcie po produkty, takie jak soda oczyszczona i ocet. To, co należy zrobić, to otworzyć przegródkę na proszek do prania i wsypać do niej 1/2 szklanki sody oczyszczonej. Do komory przeznaczonej na płyn do płukania wlać 1/2 szklanki octu, który podbije działanie sody. Zamknąć przegródkę i nastawić pranie o najwyższej możliwej temperaturze. Po zakończonym cyklu otworzyć drzwiczki, aby bęben mógł wyschnąć. Zabieg powtarzać raz w miesiącu, a brzydki zapach będzie wspomnieniem.

Sodę i ocet można zastąpić kwaskiem cytrynowym, który pozbędzie się nie tylko brzydkiego nalotu, ale i kamienia. W przypadku uporczywej pleśni warto sięgnąć po silniejsze środki, np. tabletkę do zmywarki i olejek z drzewa herbacianego. Wystarczy wrzucić dwie tabletki do pustego bębna. Otworzyć przegródkę na pranie i wlać do niej 30 kropel olejku z drzewa herbacianego. Następnie nastawić program na minimum 60 st. C. Po nalocie nie będzie już śladu, a z wnętrza będzie wydobywał się przyjemny zapach.

Zobacz także Nie szoruj piekarnika. Wystarczy włożyć i nastawić grzanie

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!