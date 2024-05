Weź z lodówki i wsmaruj w patelnię. Będzie jak nowa

Choć może się to wydawać dziwne, keczup jest doskonałym środkiem do usuwania trudnych zabrudzeń z garnków i patelni. Jest tani, a jego działanie w kuchni może nas zaskoczyć. Jeśli keczup doskonale sprawdza się jako dodatek do wielu dań, dlaczego nie miałby pomóc w czyszczeniu naczyń? Wystarczy zmieszać go z odrobiną wody i nałożyć na najbardziej zabrudzone miejsca. Taka mieszanka powinna działać przez około 30 minut.