Wrzuć monety do umywalki w hotelu. Sprawdzony trik turystów

Plamy na ukochanej sukience to prawdziwa zmora. Szczególnie, jeżeli na wyjazd bierze się ograniczoną ilość rzeczy. Bo jak ją wyczyścić, skoro nie ma pralki? Poplamione przypadkowo ubrania to bardzo częsty problem. A to rozleje się kawa, a to skapnie pesto przy jedzeniu ulubionego makaronu. Zamiast spokojnego posiłku, są wtedy nerwy i niepotrzebny stres. Staramy sobie radzić, jak możemy, dlatego naturalnie korzystamy z umywalki.