Wrzuć rajstopy do wanny. Ten trik podbija TikToka

Wystarczy, że odetniemy "stópkę" od reszty rajstop i włożymy do niej wspomniane kwiaty oraz owoce, a następnie zwiążemy rajstopy. Do wanny nalewamy przyjemnie ciepłą wodę i do środka wrzucamy przygotowany pakunek. Tym oto sposobem przygotowaliśmy sobie aromatyczną, niczym w SPA, domową kąpiel. Według autorki tego pomysłu jest to idealny sposób na popołudniowy relaks po pracy. Kobieta radzi też, aby do środka kwiatowo-owocowej mieszanki dorzucić cynamon. Przyprawa spowoduje, że jeszcze bardziej się odprężymy.