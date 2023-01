Wsadź do doniczki. Zastąpi roślinie słońce

Folię aluminiową najlepiej wyciąć w spory kwadrat i położyć np. na stole, błyszczącą stroną do góry. To niezwykle ważne, ponieważ kiedy zrobicie to inaczej, działanie nie będzie już takie samo. Na samym dole folii, w połowie, przykładamy wspomniany patyczek. Następnie, przytrzymując go, podnosimy górną część i składamy ją w swoją stronę tak, by go przykryć. Dokładnie zaginamy i kontynuujemy z innymi bokami. W efekcie ma powstać błyszczący prostokąt, który będzie wyglądał niczym lód na patyku.