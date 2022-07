Jak nawadniać rośliny na urlopie? Pomogą ci te proste sposoby

Jak nawadniać rośliny na urlopie? Najlepiej sprawdzą się kule lub butelki nawadniające

Podlewanie roślin na urlopie nie musi być problemem. Wystarczy zaopatrzyć się w specjalne kule do nawadniania, które można kupić w sklepach ogrodniczych, kwiaciarniach czy wielu marketach budowlanych. To proste urządzenie ze szkła lub tworzywa sztucznego o charakterystycznym wyglądzie kuli ze zwężającą się do dołu szyjką. Jedna kula nadaje się do jednej doniczki.