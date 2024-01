Wsadź rolkę papieru toaletowego do lodówki. Nie pożałujesz

Kiedy włożymy rolkę papieru toaletowego do lodówki, zacznie ona wchłaniać wszelkie niechciane aromaty. Kluczowe jest jednak to, w czym najpierw zamoczymy papier. Przed włożeniem go do lodówki, przygotowujemy roztwór wody i odrobiny sody oczyszczonej. Papier najpierw zamaczamy w tej substancji, a potem umieszczamy w lodówce. Soda oczyszczona zacznie zbierać zapachy, a my będziemy mogli cieszyć się lodówką, która nie zniechęca nas do jej otwierania nieprzyjemnymi dla nosa aromatami.