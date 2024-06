Wsiadasz za kółko w klapkach? Prawo mówi jasno

Latem, kiedy temperatura zaczyna przekraczać 25 stopni Celsjusza, noszenie zabudowanych sneakersów czy skórzanych butów to nie najlepszy pomysł. Zamieniamy je na stylowe klapki, japonki czy sandały.

Czy takie buty nadają się do auta? W końcu kierowca jest zobowiązany zachować szczególne bezpieczeństwo, a klapki mogą ześlizgnąć się ze stopy. Czy można prowadzić auto w klapkach?

Klapki, sandały i japonki to jedne z najpopularniejszych, letnich butów. Wystarczy wsunąć je na nogi i można wyjść z domu. Są wygodne, stylowe i pasują do każdej stylizacji. Pamiętajmy jednak, że ten rodzaj butów nie zapewnia stopie stabilności . Nie zaleca się nosić ich podczas jazdy na desce, rowerze czy w trakcie wykonywania jakiejkolwiek aktywności fizycznej.

W polskim prawie nie ma zapisku dotyczącego butów, w jakich należy prowadzić samochód. Oznacza to, że noszenie klapek za kierownicą nie jest karalne, choć nie jest też bezpieczne.

Zarówno klapki, jak i japonki nie przylegają do stóp, a na ich powierzchni zbiera się pot, który może sprawić, że podeszwa nieopatrznie zsunie się z hamulca. Wystarczy chwila nieuwagi, żeby doszło do poważnej kolizji. Taka sytuacja podlega karze, co wynika z artykułu 86. kodeksu wykroczeń.