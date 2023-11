Wskazali "najbardziej rozwiązły" kraj. Oto jak wypadła Polska

Podczas przygotowywania indeksu badacze wzięli pod uwagę różne czynniki: średni wiek inicjacji seksualnej w konkretnym kraju, podejście do seksu przedmałżeńskiego, uśrednioną liczbę partnerów seksualnych, podejście do pracy seksualnej oraz wskaźnik chorób przenoszonych drogą płciową.

Jaki kraj znalazł się na czele listy? Według badań przeprowadzonych przez specjalistów z Naplab, najbardziej wyzwoleni seksualnie okazali się mieszkańcy Australii. Aż 81 proc. mieszkańców tego kraju uznaje seks przedmałżeński za moralnie akceptowalny lub w ogóle nie poddaje go ocenie moralnej. Innym faktem, który czyni Australię tak otwartym krajem, jest fakt zalegalizowania tam pracy seksualnej oraz bardzo niski wskaźnik chorób przenoszonych drogą płciową.

Co ciekawe, jeśli natomiast chodzi o średnią liczbę partnerów seksualnych, Australia znalazła się na drugim miejscu, tuż za Turcją, z wynikiem 13,3 partnera.

Na kolejnych miejscach w pierwszej dziesiątce znalazły się: Brazylia, Grecja, Chile, Nowa Zelandia, Niemcy, Włochy, Szwajcaria, Tajlandia i Republika Południowej Afryki. Z kolei najmniej "rozwiązłym" krajem są Indie, które uzyskały niskie wyniki we wszystkich badanych kategoriach.

Jak wypadła w zestawieniu Polska? Nasz kraj uplasował się na 34. miejscu, za Izraelem, który znalazł się na 33. pozycji, a przed Singapurem. Okazuje się, że Polak średnio w ciągu swojego życia ma sześcioro partnerów lub partnerek. 61 proc. mieszkańców akceptuje seks przedmałżeński lub nie poddaje go ocenie moralnej. Inicjację seksualną odbywamy średnio w wieku 19 lat.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!