Włożyła skórzane spodnie. Jesienią zaleją ulice.

Bogna Sworowska to niekwestionowana ikona mody. Wzięła udział w wyborach "Miss Polonia". Zdobyła dwa tytuły — II Wicemiss i Miss Foto. Wygraną była wycieczka do Chicago. Będąc w Stanach Zjednoczonych, podpisała kontrakt z agencją modelek. Współpracowała ze światowej klasy projektantami i fotografami.

Bogna Sworowska jest wierna swojemu stylowi. Można określić go jako minimalizm z domieszką ekstrawagancji. W jej szafie nie brakuje klasycznych ubrań, ale też i oryginalnych fasonów. Zobaczcie, jak wyglądała na evencie.

Trwa głosowanie w plebiscycie #Wszechmocne. Kliknij w baner poniżej, by oddać głos na swoją Wszechmocną!

Ten nonszalancki look przypadnie do gustu nawet największej fance klasyki. Sworowska włożyła czarny top bez ramiączek, na który narzuciła białą koszulę . Uzupełnieniem stylizacji grafitowy trencz z wywijanymi rękawami.

Całą uwagę kradną jednak skórzane spodnie z wysokim stanem i wiązaniem w talii. To jeden z najmodniejszych modeli tego sezonu. Taki krój robi cuda z sylwetką.

Modelka jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie dzieli się swoją codziennością. W jednym ze swoich ostatnich wpisów poinformowała, że zamierza wrócić do świata mody.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!