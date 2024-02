Wskoczyła w jeansowe dzwony. Wiosną nie odejdą do lamusa

Magda Mołek , jeśli chodzi o modę, ceni sobie prostotę. Równie dobrze odnajduje się w stylu eleganckim, jak i wygodnym casualu . W jej szafie nie brakuje klasycznych marynarek oraz prostych sukienek. Do wyboru ma także mnóstwo T-shirtów i różnych par jeansów.

Nie da się nie zauważyć, że dziennikarka ubiera się zgodnie z trendami , więc zupełnie zrezygnowała z denimowych rurek. Zamiast nich nosi spodnie wide leg, czyli te z szerokimi nogawkami, oraz dzwony, które powróciły do łask po co najmniej kilkunastu latach .

Ale w stylizacji dziennikarki znalazł się jeszcze jeden element, który jest w tym sezonie na topie. Mowa o brązowych, zamszowych śniegowcach cenionych przede wszystkim za wygodę. Mołek nie rozstaje się z nimi całą zimę. Całość zwieńczył złoty naszyjnik. Wczesną wiosną warto zainspirować się tym outfitem i uzupełnić go z trenczem czy ramoneską o oversizowym kroju.

