Wskoczyła w mini. Stylizacja żony Kurka już jest hitem

- To była nasza wspólna decyzja, która ją megadużo kosztowała i myślę, że dalej kosztuje, ciężko jest coś takiego przerobić w swojej głowie ot tak. W sekundę przełączyć się z trybu profesjonalnej siatkarki na rodzinę. Taką decyzję musieliśmy podjąć, bo takimi jesteśmy osobami. Ja znam związki sportowców, które się realizują i dobrze funkcjonują, mimo że dzieli ich mega odległość, dystans. Natomiast ja znam siebie, znam też moją żonę i decyzja była: albo jesteśmy razem i tworzymy rodzinę i budujemy to, co czujemy, że jest super między nami albo... Innej opcji nie było - opowiadał Kurek w podcaście Żurnalisty.