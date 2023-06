Wskoczyła w mini. Zagraniczne gwiazdy nie miały z nią szans

Internauci komplementują na potęgę

Look Julii Wieniawy wywołał zachwyt w sekcji komentarzy. "Cokolwiek nie założysz i tak wyglądasz świetnie! Udanego eventu!", "Przepięknie wyglądasz, ekstra stylówka i makijaż", "Wszystkie twoje stylizacje na tym wyjeździe to jakiś kosmos – wyglądasz przepięknie, nie mogę się napatrzeć", "Ikona mody! Wymiatasz", "Co za szyk" – czytamy pod filmikiem.