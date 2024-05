Wskoczyła w chabrową mini. Tak ubrała się na wesele

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to jedna z najpopularniejszych par w show-biznesie. Są bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Kilka tygodni temu ruszyli ze swoim autorskim podcastem "Serio?", w którym rozmawiają z ekspertami różnych dziedzin. Działają też na Instagramie. Profil aktorki śledzi ponad 580 tys. osób. Katarzyna Cichopek na bieżąco dzieli się z fanami urywkami z życia. W sobotni wieczór pochwaliła się zdjęciami z wesela.

Na tę okazję Katarzyna Cichopek wybrała sukienkę o długości mini w chabrowym kolorze. To szlachetna i bardzo elegancka barwa, dlatego za wybór tego koloru stawiamy duży plus. Aktorka udowodniła też, że kobalt najlepiej wygląda w swoim towarzystwie i zdecydowała na modny total look.