Wskoczyła w obcisłą mini i poszła na urodziny. Jej stylizacja zrobiła furorę

Emily Ratajkowski chętnie bierze udział w różnych imprezach. Tym razem jednak wybrała się na urodziny swojego znajomego, który na przyjęcie zaprosił mnóstwo osobistości z amerykańskiego show-biznesu. Modelka zaprezentowała się w naprawdę efektownej sukience. Ten look to prawdziwy hit.

Czy dzianinowe sukienki to, aby na pewno dobry wybór na przyjęcie urodzinowe? W końcu wydawać by się mogło, że nie są zbyt eleganckie, a w dodatku trudno jest sobie wyobrazić zabawę na parkiecie w sweterkowym modelu. Emily Ratajkowski udowodniła, że nic bardziej mylnego.

Celebrytka na imprezie w Nowym Jorku zaprezentowała się w beżowej sukience, która idealnie wpisuje się w aktualną porę roku. Imprezowego charakteru dodaje jej jednak połyskująca nić, którą wykorzystano do jej stworzenia. W ten sposób modelka świetnie dopasowała swój look do obowiązującego na wydarzeniu dress code'u.